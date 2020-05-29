O isim Wisdom Ubani

Futbolculuk kariyeri sonrası menajerliğe soyunan, geçtiğimiz günlerde "Afrika'nın en yetenekli futbolcusunu'a getirmek istiyorum" demişti. Bu ismin Nijeryalı Wisdomolduğu bildirildi. Mercimek'in ayrıca Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaparak U-17 Afrika Şampiyonası'nda 5 maçta 3 gol atan Ubani'nin kıtanın yeni yıldız adayı olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: Fotomaç