O isim Wisdom Ubani
Futbolculuk kariyeri sonrası menajerliğe soyunan Baki Mercimek, geçtiğimiz günlerde "Afrika'nın en yetenekli futbolcusunu Beşiktaş'a getirmek istiyorum" demişti. Bu ismin Nijeryalı Wisdom Ubani olduğu bildirildi.
FUTBOL 29.05.2020, 11:17
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Futbolculuk kariyeri sonrası menajerliğe soyunan Baki Mercimek, geçtiğimiz günlerde "Afrika'nın en yetenekli futbolcusunu Beşiktaş'a getirmek istiyorum" demişti. Bu ismin Nijeryalı Wisdom Ubani olduğu bildirildi. Mercimek'in ayrıca Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaparak U-17 Afrika Şampiyonası'nda 5 maçta 3 gol atan Ubani'nin kıtanın yeni yıldız adayı olduğunu söylediği öğrenildi.
Kaynak: Fotomaç