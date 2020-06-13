N’Koudou kararsızlığı

Antalyaspor’u ağırlayacak olan’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, son taktiğini dünkü idmanda verdi. Kalede Ersin, forvette ise Güven’i oynatan deneyimli teknik adam, sol kanat konusunda sıkıntılar yaşıyor. Sakatlıktan çıkan ve iki gündür takımla birlikte çalışan N’Koudou’yu oynatıp oynatmama konusunda kararsız olan Sergen Yalçın’ın, genç Rıdvan’a da şans vermek istediği bildirildi.

Kaynak: Milliyet