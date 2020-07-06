Necip Uysal ilk 11'de
Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.
FUTBOL 06.07.2020, 21:46
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Sergen Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmaya takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.
Genç teknik adam Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan N'Koudou'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle Necip Uysal'a görev verdi. N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer buldu.