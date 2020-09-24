Necip Uysal bir ilki yaşadı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş'ta bir ilk yaşandı.
FUTBOL 24.09.2020, 21:17
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İlk golde Güven Yalçın'a asist yapan Necip Uysal, kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta skor katkısında bulundu.
Besiktas formasıyla çıktığı son iki resmi maçta iki asist yapan Necip Uysal, daha önceki beş sezonun toplamında aynı sayıda gol pası verebilmişti.
Necip bu sezon resmi maçlarda 1 asist daha yapması halinde kariyer rekorunu kıracak.
tema16 5 saat önce
s.yalçını derhal yönetim yollamalı yoksa o yönetimi yollama ya ugraşıyor bu lensi 90 dk oynatan adam takımı saabote eder derim
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