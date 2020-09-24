Necip Uysal bir ilki yaşadı

İlk golde Güven Yalçın'a asist yapan Necip Uysal, kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta skor katkısında bulundu.

Besiktas formasıyla çıktığı son iki resmi maçta iki asist yapan Necip Uysal, daha önceki beş sezonun toplamında aynı sayıda gol pası verebilmişti.

Necip bu sezon resmi maçlarda 1 asist daha yapması halinde kariyer rekorunu kıracak.

