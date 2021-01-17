Ne Cimbom var, ne Fener ne de Trabzon! Beşiktaş'tan derbilerde 3'te 3!
Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı Josef de Souza ve N'koudou'nun golleriyle 2-0 yendi.
FUTBOL 17.01.2021, 20:48 kartalbakışı.com
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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının 58. dakikasında Galatasaray'dan Dİagne kırmızı kart gördü ve kalan dakikaları Galatasaray 1 kişi eksik oynamak zorunda kaldı.
Beşiktaş'ın aradığı goller 79. dakikada Josef de Souza ve 90+1'de N'Koudou'dan geldi.
Siyah Beyazlılar ligin ilk yarısında oynadığı 3 derbiden de galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'u deplasmanda 3-1, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 ve Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 2-0 mağlup ettiler.