Nahuel Molina'ya 3 yıllık teklif
Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşıyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Nahuel Molina'ya siyah-beyazlı takım üç yıllık kontrat önerdi.
Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadronun temellerini atmayı amaçlayan Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Arjantin devi Boca Juniors ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nahuel Molina'ya üç yıllık kontrat önerdi. Arjantinli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese de Molina için görüşmelere başlamış ancak bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemeyince oyuncu, transferden vazgeçmişti.
23 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Boca Juniors formasıyla bu sezon 16 lig maçında boy gösteren Molina, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Şampiy10 (Vatan)