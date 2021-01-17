N'Koudou: Golü atmak önemli değil 3 puan önemli

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 2. golün sahibi Kevin N'Koudou, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte N'Koudou'nun Galatasaray derbisi sonrasındaki sözleri:

Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galibiyeti almak çok önemliydi. Maça konsantre şekilde başladık ama saha koşulları istediğimiz oyunu oynamamıza izin vermedi. İlk yarı iki takımın mücadelesi vardı. İyi futbolla kazanmayı hak ettik. Herkes birbiri için savaşıyor, mücadele ediyor. Golü atmak önemli değil 3 puan önemli.

Derbi atmosferlerinin farklı olduğu gerçek. Farklı oyunlar oluyor. Farklı savaş oluyor. Hafta içi daha farklı hazırlanırsınız. Bu tarz maçlar oynamak güzel olmuştur. Şampiyonluk için konuşmak şu an çok erken. Lideriz, böyle devam ettirmek istiyoruz. (Fanatik)