Müthiş uğurlama

Cefakartaraftarı, kritikkarşılaşması öncesinde Kara Kartal'ı yine yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı futbolseverler, dün saat 16.00'da yolculuk için tesislerden ayrılan kafileyi Denizli seyahatine giderken coşkulu bir şekilde uğurladı. Meşaleler yakıp marşlar söyleyen Beşiktaşlı taraftarlar, alkışlarla hem teknik direktör Sergen Yalçın hem de oyuncular için tempo tuttular. Takıma yeni katılan bazı yabancı futbolcuların tablo karşısındaki şaşkınlığı gözlerden kaçmadı. Tarafların bu müthiş uğurlaması kulübün sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Fotoğraflar paylaşılarak "Taraftarlarımız, Denizlispor maçı için yola çıkan takımımızı uğurladı... Armanda saklı" ifadeleri kullanıldı. Bu gönderi siyah-beyazlılar tarafından yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı. Bu jest futbolcular üzerinde ekstra bir motivasyon oluşturdu.

Kaynak: Fotomaç