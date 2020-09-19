Murat Şahin'den hakeme tepki: İyi maç yönetmedi

Taç olayı gözümüzün önünde oldu. Taç bize verilmesi gerekirken rakibe verildi. Hakemin de çok iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Türkiye'de hakemlerin tartışılmasının sebebi maç içinde aynı kararları vermiyorlar. Bir standartları yok. Aynı pozisyonda bir tarafa sarı kart verirken diğer tarafa vermiyor.

Oyun hakkında konuşan Şahin "Maçın genelinde özellikle ilk yarıda çok kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Oyuna daha hakim ve ne yaptığını bilen bir takımdık. Antalyaspor'un kontratağa göre pozisyon bulmaya çalıştığını biliyorduk. Rakibin bir pozisyona girdiğini görmedim ilk yarıda. 55-60'tan sonra oyundan düştüğümüzü gördük. Hazırlık dönemindeyiz, eksikliklerimiz var. Gönül ister ki bu süreci az puan kaybederek geçirelim. Bugün 2 puan kaybettik. Böyle maçlarda 2'yi atmak lazım. Larin ve Vida'nın net pozisyonu var. Oyuncularımızın maç performansını artıracağız. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Aramıza katılan ancak takımda yer almayan futbolcular var. Ligin 6. haftasında bütün eksiklikleri gidermiş bir Beşiktaş'ı sahada bulacaklar. Gönül ister ki böyle puan kayıpları olmasın ama maç 1-1 bitti." şeklinde konuştu.

Basında çıkan Vida'nın Roma'ya gideceği yönündeki haberler hakkında tecrübeli antrenör "Vida ile ilgili yönetimden bize gelen bir bilgi yok." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Fanatik