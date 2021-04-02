Milli takımdan davet almayınca hırs yaptı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Adem Ljajic, Sırbistan milli takımından davet almayınca hırs yaptı. Yetenekli oyuncu idman performansıyla dikkat çekiyor.
FUTBOL 02.04.2021, 12:14
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29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken, özverisi ile teknik heyetin gözüne girdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile çıktığı 17 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası vermişti. (FANATİK)