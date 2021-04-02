Milli takımdan davet almayınca hırs yaptı

29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken, özverisi ile teknik heyetin gözüne girdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile çıktığı 17 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası vermişti. (FANATİK)