Mensah Denizlispor maçında oynayabilecek mi?

Gana Milli Takımı’ndan dönüşünde İstanbul’da yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard, Yukateldeplasmanında forma giyemeyecek. Evindeki 14 günlük izolasyon süreci başlayan yıldız futbolcu, Denizlispor’la 26 Ekim Pazartesi günü yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Herhangi bir şikayeti bulunmayan Mensah üst üste iki testi negatif çıktıktan sonra tesislere dönebilecek.

Kaynak: Skorer