Mehmet Ekşi'den Emre Bilgin'e destek

Siyah-Beyazlılar’da bu akşamki Başakşehir maçı öncesinde kalede sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar’da; Ersin Destanoğlu’nun cezalı olması ve Utku Yuvakuran’ın adale sakatlığı geçirmesi sebebiyle gözler, 16 yaşındaki’e çevrilmişti. Utku Yuvakuran’ın maç saati öncesindeki son durumuna göre Başakşehir karşısında görevi devralma durumu bulunan 1,88’lik kaleciyle ilgili olarakFutbol Akademisi Sorumlusu Mehmet Ekşi, açıklamalarda bulundu. Ekşi, “Emre Bilgin, kendi yaş grubunda çok yetenekli bir kaleci. Ama daha çok geleceğe yönelik bir isim. Milli takımlarda ve genç ekiplerde karşılaşmalara çıktı. Yani maç tecrübesi olan bir kaleci. Ancak Beşiktaş A Takımı’nda henüz maçı bulunmuyor. Bir süredir takımla birlikte çalışmalarda bulunuyor. Görev ona geçerse elinden geleni yapar. Ve herkes de ona destek olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik