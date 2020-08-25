Mehmet Demirkol: Büyük meydan okuma

Sergen Hoca’nın sahaya süreceği kadro tam bir meydan okuma ekibi. Vaat ettiği çok yüksek ama reel ortalaması çok düşük. Ozan Tufan’ı futbolcu olduğuna ikna etmek önemli bir işti ve hoca bunu başardı. Ama Mensah, Oğuzhan ve N’Koudou’yu, Atletico-Arsenal-Tottenham seviyesinde büyük yıldız adayları olduklarına ikna etmek bambaşka bir iş. Bu açıdan Sergen Yalçın için gerçek ve büyük bir meydan okuma olacak. Atiba ve Oğuzhan’ın Sosa eşliğinde neler yapabileceğine aşinayız. Mensah’ın da ne seviyede oynayabileceğini biliyoruz. Ama savunma yönünden Atiba’yı yalnız bırakıp perişan etme tehlikesi de yok değil. Burada Dorukhan ve N’Sakala’nın orta sahaya vereceği iki yönlü destek çok önemli.

Stoper tandemi...

Welinton büyük kazanç ve hızlı uyum sağlarsa geçen senenin çok önünde bir stoper tandemi ortaya çıkar. Bu orta sahanın yükünü de azaltacaktır. Dorukhan’ın sağ bek olarak geldiği Beşiktaş’ta, sadece Şenol Güneş yönetiminde orta sahaya evrilirken izleyebildik. Güneş etkisi sonrası Sergen Hoca onun için şans. Başka bir teknik direktörle düşüş yaşama ihtimali büyük olurdu. Şimdi belki de ondan yüksek seviye bir sağ bek performansı göreceğiz. Eğer bu olursa Lens’i de yükseletebilir.

Takımın neredeyse tamamı için aynı şeyi söylemek mümkün. Herkes bir kaç eşit atlamalı. Larin’in yolu ise herkesten biraz daha uzun. Şu ana kadar Beşiktaş standardında oynadığı bir 10 dakika yok. Hocanın elinde garanti bir golcü olsa takımın geri kalanı için de hem moral hem performans yükseltici etki yaratabilirdi.

Kısa mesaj

Beşiktaş’ta şu anda takımın yıldızı Sergen Yalçın. Adayları yıldız olduklarına ikna etmek ise büyük görev. Bunu yapabilirse hem tur gelir hem de Sergen Yalçın top class hocalığa geçiş yapar.

Mehmet Demirkol / Fanatik