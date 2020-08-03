Maya Yoshida'nın kararı bekleniyor

Transferde önceliği savunmaya veren Beşiktaş iki koldan birden çalışıyor. Siyah beyazlılar stopere yapmayı planladığı iki takviyeden ilkini Alanyaspor'dan Welinton ile gerçekleştirirken, Maya Yoshida'dan ise haber bekliyor. Sezonun ikinci yarısını Sampdoria'da kiralık olarak geçiren Japon oyuncunun sözleşmesindeki sürpriz bir madde ortaya çıktı. 1.89 boyundaki stoperin Sampdoria ile yaptığı sözleşmede 10 maç ve üzeri oynaması halinde kontratın 1 yıl uzaması öngörülmüştü.

Ancak Yoshida +1 opsiyonu da kendi eline aldı. Serie A'da bu sezon İtalyan ekibiyle 14 maça çıkan Japon oyuncu, takımın ilk 11'inde önemli yer tutmuştu. Yoshida'ya teklifini yapan Beşiktaş, şimdi Japon futbolcunun geleceği ile ilgili vereceği kararı bekliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Welinton ve Yoshida'nın iyi bir ikili olacağı için bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

Hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu topu oyuna sokmada da etkili bir isim.

Avrupa'da Venlo, Southampton ve Sampdoria formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, bu takımlarda 271 maça çıktı. Yoshida Japonya Milli Takımı formasını da 100 kez giydi.

Sabah / Ogün Şahinoğlu