Marcelo Kartal'ı bekliyor

’la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunanile Fransız temsilcisi arasındaki görüşmelerin bir an önce olumlu sonuçlanmasını beklerken, kendisine yapılan diğer teklifleri ise düşünmeden reddediyor. Alınan bilgiye göre özellikle İngiltere Premier Ligi’nde bazı takımların, 33 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrolarına katmak için harekete geçtikleri öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun da, Premier Lig’in alt sıralarındaki takımlara gidip, küme düşmeme mücadelesi vermek istemediği, ailesinin de çok sevdiği Beşiktaş’a geri dönerek, yeniden şampiyonluklar yaşamanın hayalini kurduğu konuşuluyor.

Kaynak: Fanatik