Lyon'dan Marcelo kararı!
Şampiyonlar Ligi’nde Lyon formasıyla çeyrek finale çıkan Marcelo Guedes, Beşiktaş’a gitmek için ayrılığı konusunda gerekli kolaylığın sağlanmasını talep etmişti. Fransızlar ise “Manchester City maçı sonrası konuyu ele alabiliriz. Biz, elimizden geleni yapmaya hazırız” cevabını verdi.
Beşiktaş’ta forma giydiği 1.5 yılda iki şampiyonluk yaşayan ve kariyerini Fransız ekibi Lyon’da sürdüren Marcelo Guedes, Beşiktaş için artık iyice geri sayıma geçti. Lyon’la 1 yıllık sözleşmesi bulunan ancak en az onun kadar ailesinin de yeniden Türkiye’ye dönmek istemesi sonrası rotayı Siyah-Beyazlılar’a çeviren Marcelo, geçtiğimiz günlerde kulübüyle görüşmüş ve Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini bizzat Fransızlar’a iletmişti. Ayrılık konusunda Lyon’dan gerekli kolaylığın sağlanmasını talep eden Marcelo’ya kulübünün yanıt verdiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek Portekiz’deki 8’li Final’e kalan Lyon’da yönetim, yarın Manchester City ile oynayacakları çeyrek final maçı sonrasında konuyu ayrıntılarıyla ele alabileceklerini Brezilyalı futbolcuya iletti.
Kaynak: Fanatik