Lyon'dan Marcelo kararı!

Beşiktaş’ta forma giydiği 1.5 yılda iki şampiyonluk yaşayan ve kariyerini Fransız ekibi Lyon’da sürdüren Marcelo Guedes, Beşiktaş için artık iyice geri sayıma geçti. Lyon’la 1 yıllık sözleşmesi bulunan ancak en az onun kadar ailesinin de yeniden Türkiye’ye dönmek istemesi sonrası rotayı Siyah-Beyazlılar’a çeviren Marcelo, geçtiğimiz günlerde kulübüyle görüşmüş ve Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini bizzat Fransızlar’a iletmişti. Ayrılık konusunda Lyon’dan gerekli kolaylığın sağlanmasını talep eden Marcelo’ya kulübünün yanıt verdiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek Portekiz’deki 8’li Final’e kalan Lyon’da yönetim, yarın Manchester City ile oynayacakları çeyrek final maçı sonrasında konuyu ayrıntılarıyla ele alabileceklerini Brezilyalı futbolcuya iletti.

Hatta Lyon’un, “Çok önemli bir maça çıkacağız. Avrupa maceramıza konsantre olalım. Biz bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız” dedikleri bildirildi. Beşiktaş cephesinin de gelişmeleri yakından izlediği ve Lyon’un, Brezilyalı oyuncuyla ilgili olarak net kararını vermesinin hemen ardından harekete geçerek, bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefledikleri konuşuluyor. Marcelo’nun, bonservisini alarak yuvaya dönmesi planlanırken, Siyah-Beyazlılar’ın henüz 33 yaşındaki savunmacıyla sözleşme şartlarını ele almadıkları gelen haberler arasında yer alıyor.

Kaynak: Fanatik