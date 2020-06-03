Loris Karius'a süper ligden sürpriz talip

Gelecek sezonu 'Feda yılı' olarak belirleyen yönetim, oyunculara yıllık ücretlerinde indirim talep etmiş ancak üç sezondur forma giyen kaleci Beto'dan olumsuz yanıt almıştı.

Sarı-kırmızılılar, "Fedakarlık yapmam" yanıtını aldığı Beto ile görüşmeleri sezon sonuna ertelerken, Alman eldiven Loris Karius'u gündemine aldı. Beşiktaş kulübünden alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki file bekçisine yönetim ilk teklifini iletti. Beşiktaş'ta iki yıldır kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yönetim Karius'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Futbolcuyla maddi şartların oluşması halinde yönetim transferle ilgili ciddi adımları atıp Liverpool'a teklif götürecek., Karius ile anlaşılamaması durumunda ise Denizli'den ayrılan 33 yaşındaki Polonyalı eldiven Adam Stachowiak'ı gündeme alacak.

Beşiktaş'la yollarını ayıran Loris Karius, İngiliz devi Liverpool'da vitrine çıktı. Almanya doğumlu olan 26 yaşındaki file bekçisi ülkesinde Stuttgart ve Mainz'da forma giyerken İngiltere'de de Manchester City'nin alt yaş takımında forma giydi. 2016'da Mainz'den Liverpool'a transfer olan futbolcu İngiltere'de 3 sezon oynadı. İki sezondur görev yaptığı Beşiktaş'ta beklediği ortamı bulamayan Alman eldivenin Göztepe'ye transferine sıcak baktığı öğrenildi.

Kaynak: Yeni Asır