Ljajic ve Gökhan Töre 9 maç sonra lig maçında kadroda
Süper Lig'in 19. hafta derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
FUTBOL 17.01.2021, 19:48 kartalbakışı.com
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Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkların ardından takıma dönen Adem Ljajic ve Gökhan Töre, 9 maç sonra bir lig maçında kadroda yer alabildi.
Siyah-beyazlı formayla son olarak Medipol Başakşehir maçında süre alabilen iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Gökhan ve Ljajic, kupadaki Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi derbi mücadelesine de yedek başladı.