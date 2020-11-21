Ljajic'ten bir kez daha konuşulacak hareketler

Beşiktaş'ın maça yaklaşık 1 saat kala ısınmak için sahaya çıkmasının ardından moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Sırp futbolcunun elleri cebinde ve ciddiyet uzak tavırlar içinde olması dikkat çekti.

Siyah Beyazlılar geçen sezon başında Ljajic'in bonservisini Torino'dan 7 milyon euroya almıştı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a bonservisiyle gelmesinin ardından ise istenilen performansa bir türlü ulaşamamıştı.

Ljajic son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor. Toplam 5 maça çıkan oyuncunun şu ana kadar gol ya da asisti bulunmuyor.

Kaynak: Fanatik