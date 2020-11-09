Ljajic'i kazanma operasyonu!

Başkanın görüşeceği ikinci isim ise Adem Ljajic... Kara Kartal’ın 1 numarası, bir türlü beklentileri karşılayamayan ve özellikle bu sezon performansında büyük düşüş yaşayan Sırp yıldızla, Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelecek.

Başkan Çebi, umursamaz tavırlarıyla Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisini çeken tecrübeli oyuncudan, kötü gidişine son verip takımda kendine yer bulmasını isteyecek. Yönetim, 6.5 milyon Euro (66 milyon TL) bonservis bedeliyle transfer edilen Ljajic’i yeniden kazanmayı amaçlıyor.

Kaynak: Fanatik