Lille, Burak Yılmaz'ın transferini paylaştı

Beşiktaş 'tan ayrılan ve Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmelerini gerçekleştiren Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmzalar sonrasında Burak, Lille formasını giyerek ilk antrenmanına çıktı.

Lille, Burak Yılmaz transferini sosyal medyadan paylaştığı videolarla parça parça duyurdu. Fransız İlk önce "Kırmızı alarm! Radarlarımızda bir hareket tespit ettik" ifadeleriyle Burak Yılmaz'ın geçen sezon Sivassspor'a 87. dakikada attığı bir frikik golünü paylaştı. Lille'de milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de yer alıyor. Lille bir video daha paylaşarak bu kez Zeki Çelik'in sözleriyle 'O geliyor' mesajı gönderdi.

Kaynak: Fanatik