LİGİN YENİ LİDERİ BEŞİKTAŞ!
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ghezzal ve Aboubakar gibi iki önemli hücum silahından yoksun olan Beşiktaş liderlik için sahaya çıktı.
Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Kara Kartal, Kayserispor deplasmanında kazanarak Süper Lig'de haftayı lider tamamlamak istiyordu. Ghezzal ve Aboubakar'ın yokluğunda hücumda sıkıntıları olan Beşiktaş'ta N'koudou sahneye çıktı.
Beşiktaş, 9. dakikada penaltı kazandı. Campanharo'dan topu kapan Josef, pasını N'Koudou'ya gönderdi. Çabukluğunu kullanan tecrübeli futbolcu, ceza sahası içerisinde Lopes'in müdahalesi nedeniyle yerde kaldı, Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. VAR Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'a Beşiktaş lehine verdiği penaltıyı izlemesini tavsiye etmedi. Topun başına geçen Mensah, kaleci Doğan'ı geçemedi ve Beşiktaş öne geçme fırsatını kullanamadı.
Uzatma dakikalarında Kartal bu sefer Hasic'in ayağından bir gol daha bulunca skor 2-0 oldu.
Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş 3 puanı aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.