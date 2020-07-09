Ligi üçüncü bitirmek istiyoruz

Roco ile iyi bir uyum gösteren başarılı oyuncu, "Enzo Roco'yla çok rahattık. Zaten aynı dili konuşuyoruz. Tabii Vida'yla da çok maç oynadık, onunla da birbirimize alıştık. Ancak Enzo'yla da herhangi bir sorun yaşamadık. İyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"Bir kere daha dördüncülüğü yakalamıştık." diyen Ruiz, "Şimdi tekrar buraya yükseldik. Sivasspor'un maçları önemli, bizim de kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçları kazanıp üçüncü bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Ntv Spor