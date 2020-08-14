Kuzyaev için resmi açıklama

Medvedev, Zenit ile sözleşmesi sona eren Kuzyev ile görüşmelere ara verdiklerini söyleyerekilgisiyle ilgili de açıklamada bulundu. Yeniden anlaşmak istedikleriile görüşmelerin 1 hafta sonra yeniden devam ettiğini söyleyen Medvedev, oyuncuya Beşiktaş ilgisi konusunda, "Türkiye dahil olmak üzere tüm ligleri takip ediyorum. Ancak Beşiktaş'ın Kuzyaev konusundaki planlarını takip etmiyorum" sözlerini kullandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Daler Kuzyaevgeçen sezon 28 maçta Zenit formasını giymiş ve 1 gol 2 asist kaydetmişti.

Kaynak: Sporx