Kombine yok her maç ayrı bilet

yönetimi, futbol takımının yeni sezondaki maçları için kombinesatışı yapmama kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, Vodafone Park'ta oynanacak her Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için tek maçlık bilet satışına karar vermiştir" denildi. Eski kombine sahiplerine tek maçlık bilet satışlarında öncelik hakkı verileceği vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: "Son 4 ve son 3 sezonda kombine satın almış taraftarlarımız, tek maçlık biletlerin satışa sunulacağı ilk gün, son 2 ve son sezon kombine satın almış taraftarlarımız ise ikinci gün öncelikli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacaktır."