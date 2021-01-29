Koita’nın Beşiktaş'tan istediği rakam belli oldu

Kasımpaşa'dan Fode-'yı isteyenoyuncunun talep ettiği yıllık ücreti de azaltmak istiyor.

Gineli futbolcunun siyah-beyazlılardan 800 bin euro yıllık maaş istediği ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu rakamın biraz daha aşağısını düşündüğü kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcu maddi olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu ifade ederken, öncelikle kulüplerin anlaşması bekleniyor. (Sabah)