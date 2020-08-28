Kilit nokta satın alma opsiyonu
İspanya ve Fransa'da iki stoper için pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların hedefi, transferi bir an önce noktalamak...
FUTBOL 28.08.2020, 12:42
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Başkan Çebi ve eki- binin, İspanya'da görüşmelerde bulunduğu Francisco Montero için büyük bir aşama kaydettiği, Atletico Madrid'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transfer önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.
Kaynak: Sabah