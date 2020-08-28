Kilit nokta satın alma opsiyonu

Başkan Çebi ve eki- binin, İspanya'da görüşmelerde bulunduğu Franciscoiçin büyük bir aşama kaydettiği,'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunanyönetimi, transfer önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah