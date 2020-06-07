Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz'den kötü haber

Vodafone Park’ta Antalyaspor’u mağlup ederek Süper Lig’e üç puanla dönüş yapmak isteyen Beşiktaş’ta, Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz’in sakatlıklarının bulunduğu bildirildi.

Milliyet'in haberine göre; Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic ve Jeremain Lens gibi zorunlu karantina döneminin ardından takımla çalışmalara başlayan N’Koudou ile Ruiz’in antrenmanda yaşadıkları adale sakatlıkları yüzünden tedavi altına alındıkları öğrenildi. Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan ve tedavilerine hemen başlanan yıldız oyuncuların, Antalyaspor maçına yetiştirilmeleri için yoğun çaba harcandığı kaydedildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, tamamen hazır duruma gelememeleri halinde N’Koudou ve Ruiz’in yerlerine Diaby ve Ljajic’e görev vermenin planlarını yaptığı ifade edildi.

Kaynak: Fanatik