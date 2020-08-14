Kerem Kalafat kiralık verildi
Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar iç transferde Mehmet Taş ile anlaşmaya varırken Beşiktaş'ta forma giyen genç sağ bek Kerem Kalafat'ı bir yıllığına kiraladı.
FUTBOL 14.08.2020, 11:26
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Giresunspor'da gelecek sezon güçlü ve geniş kadro kurmak için transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar teknik direktör Hakan Keleş'in isteği doğrultusunda Beşiktaş'tan genç sağ bek Kerem Kalafat'ı bir yıllığına kiraladı. Karadeniz ekibi daha önce tecrübeli kaleci Tolgahan Acar ile anlaşmaya varmıştı.
Kaynak: A Spor