Kerem Kalafat kiralık verildi

Giresunspor'da gelecek sezon güçlü ve geniş kadro kurmak için transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar teknik direktör Hakan Keleş'in isteği doğrultusunda'tan genç sağ bek'ı bir yıllığına kiraladı. Karadeniz ekibi daha önce tecrübeli kaleci Tolgahan Acar ile anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: A Spor