Kartal’dan müthiş seri

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandıran siyah-beyazlı takım kalesinde sadece 4 gol gördü. Kartal evinde çıktığı son 8 lig maçını kazanmayı da başardı.

Sarı tehlike

Kartal’da Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde 23. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. (Milliyet)