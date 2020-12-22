Kartal'da Aboubakar fırtınası
Porto’da yaşadığı ağır sakatlıklarla futbolu bırakma noktasına gelen Aboubakar, siyah-beyazlı formayla bu sezon 8 gole ulaşarak zirveye yükseldi.
Skor'dan Ali Aydın'ın haberine göre; 2016-17 sezonundaki şampiyonlukta güzel izler bıraktığı Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar, golleriyle futbol hayatına meydan okuyor. Siyah-beyazlı yönetimin uzun süre Nikola Kalinic, görüşmesinden sonuç alamaması üzerine son günlerde kadroya katılan Aboubakar, sakatlık yönündeki eleştirileri kısa sürede golleriyle boşa çıkardı. Şu ana dek ligde 10 maça çıkan Kamerunlu yıldız, 8 golle zirveye yükselmeyi başardı.
AKLI SADECE SAHADA
DİĞER ADAYLARA UZAK ARA YAPTI
Kartal'ın Aboubakar'dan önce transfer görüşmeleri yaptığı Mario Mandzukic, Nikola Kalinic, Ze Luis ve Mario Balotelli yokları onuyor. Mandzukic, hiçbir kulüple anlaşamayarak boşta kaldı. Kalinic ile Balotelli henüz golle tanışamazken Ze Luis'in L.Moskova'da 6 maçta 1 golü bulunuyor.
Kaynak: Skor