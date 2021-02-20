Kartal sakata geldi

’ta ara transfer ara transfer döneminde kadroya katılan ve Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında 2 gol birden atan’dan bu kez kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hissettiği için MR çektiren milli futbolcunun dizinde ödem tespit edildi ve tedavi altına alındı. Cenk Tosun’un ligin 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Yukatel Denizlispor ile oynanacak maça yetiştirilmesine çalışılıyor.

Cenk ile birlikte siyah beyazlı takımdaki sakat futbolcuların sayısı 4’e yükseldi. Sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Francisco Montero ile sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama olan Rachid Ghezzal dün yapılan idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren genç futbolcu Rıdvan Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı. (HÜRRİYET)