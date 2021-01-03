Kartal, Mensah'ın ayağından penaltıyı kaçırdı

Mücadelenin henüz 8. dakikasında De Souza'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı ve Beşiktaş penaltı kazandı.

Kararın ardından Kayserisporlu oyuncular, pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus'a uzun süre itirazlarda bulundu.

VAR hakemi Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus, pozisyon hakkında bir süre iletişim kursa da karar değişmedi.

Penaltı atışı öncesinde ceza sahasının hemen dışında Sapunaru ile Güven Yalçın arasında arbede yaşandı. Diğer oyuncuların araya girmesiyle birlikte iki futbolcu da sakinleşti. Hakem Aydınus da oyuncuları uyardı.

Bernard Mensah, eski takımına karşı oynadığı ilk maçta penaltı atışı için topun başına geçti. Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan, topu sol köşeden çıkarmayı başardı. (Hürriyet)