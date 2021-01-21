Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

"Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."

Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde ise 27 dakika forma giymişti.