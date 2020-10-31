Kartal Kayra pes etmiyor!
Siyah-Beyazlılar’ın 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, orta sahada kiralıktan dönen isimlere ek olarak yapılan yeni transferlerin ardından kadroda geri planda kalmıştı.
FUTBOL 31.10.2020, 12:57
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Buna rağmen pes etmeyen Kartal, Josef de Souza’nın 2 haftalık cezasının ardından forma şansı bulacağını umuyor. Teknik ekibin form olarak Oğuzhan Özyakup’un önünde bulduğu Kartal Kayra’nın yarınki mücadelede oyuna sonradan dahil olabileceği bildirildi.
Kaynak: Fanatik