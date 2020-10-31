Kartal Kayra pes etmiyor!

Buna rağmen pes etmeyen Kartal, Josef de Souza’nın 2 haftalık cezasının ardından forma şansı bulacağını umuyor. Teknik ekibin form olarak Oğuzhan Özyakup’un önünde bulduğu’nın yarınki mücadelede oyuna sonradan dahil olabileceği bildirildi.

Kaynak: Fanatik