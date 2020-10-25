Kartal Kayra her an göreve hazır

Takımın özkaynak düzeninden yetişen isimler arasında yer alan 20 yaşındaki ön liberosu, transfer döneminde özellikle orta saha hattına yapılan takviyelerle yarışta geri planda kalmıştı. Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Dorukhan Toköz, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup’lu ön libero bölgesinde kendisine yer açmaya çalışan, her an forma giyecekmiş gibi kendisini hazır tutuyor. Bu davranışı sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın’ı mutlu eden Kartal’ın, ilerleyen haftalarda görev alması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik