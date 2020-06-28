Kartal istatistikleriyle eziyor!
Abdullah Avcı sonrası oturduğu teknik direktörlük koltuğunda Beşiktaş’a daha ofansif futbol oynatan Sergen Yalçın’ın bu anlayışı, saha içindeki istatistiklere de yansıdı.
0-0 berabere sonuçlanan Galatasaray derbisi hariç her maçta rakiplerine oyununu kabul ettiren Kartal, özellikle pandemi nedeniyle verilen 3 aylık ara sonrası oynadığı 3 karşılaşmada rakiplerine ezici bir üstünlük sağladı.
12 Haziran’da yeniden başlayan Süper Lig’de sırasıyla Fraport Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (5-1) ve İttifak Holding Konyaspor (3-0) ile karşılaşan Beşiktaş, 6 puan aldığı bu maçlarda rakiplerine adeta top göstermedi
Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 8 dış saha maçında sadece 3 kez kazanabilen Kartal, 4 galibiyet, 1 yenilgiyle 10 puan topladı. Avcı’nın ayrılmasından sonra oynadığı Göztepe deplasmanında da 2-1 mağlup olan Kartal, Sergen Yalçın’lı dönemdeki 5 dış saha maçında ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 10 puan toplandı.
Kaynak: Hürriyet