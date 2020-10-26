Kartal'ın yaşlanmayan dinamosu Atiba!
Beşiktaş'ta 3,5 ay sonra 38 yaşına girecek olan Atiba Hutchinson, oynamaya ve gol atmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu takımına Denizlispor karşısında da yine büyük katkı verdi ve 13. dakikada Siyah Beyazlılar'ı 1-0 öne geçiren golü attı.
FUTBOL 26.10.2020, 20:43
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Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu. 3,5 ay sonra 38 yaşına basacak olan başarılı oyuncu Denizlispor karşısında da golünü attı.
Atiba bu golle bu sezon ilk kez ağları havalandırmış oldu. Tecrübeli oyuncu 39. dakiakda Aboubakar'ın penaltıdan attığı golden önce şutu çeken ve takımının penaltı kazanmaasını sağlayan isimdi.
Kaynak: Fanatik