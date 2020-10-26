Kartal'ın yaşlanmayan dinamosu Atiba!

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu. 3,5 ay sonra 38 yaşına basacak olan başarılı oyuncu Denizlispor karşısında da golünü attı.

Atiba bu golle bu sezon ilk kez ağları havalandırmış oldu. Tecrübeli oyuncu 39. dakiakda Aboubakar'ın penaltıdan attığı golden önce şutu çeken ve takımının penaltı kazanmaasını sağlayan isimdi.

Kaynak: Fanatik