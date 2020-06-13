Kartal'ın Wu Lei planı

Fikret Orman başkanlığı döneminde sürekli olarak Uzakdoğu pazarından bahsetti… hatta takımı Çin’e götürüp maç bile oynattı. Orman döneminde başlayan ve şimdiki Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de onay verdiği bi operasyonla ilgili sürpriz bir bilgi gündeme geldi. Başkan Çebi’nin önüne getirilen raporda, hali hazırda La Liga takımlarından Espanyol’da forma giyen Wu Lei’nin transfer edilmesi tavsiye edildi.

Wu’nun futbolcu yeteneklerinden çok kulübe sağlayacağı imkanlarından bahsedilen raporda bazı çok dikkat çeken noktalar bulunuyor.

Wu kendisiyle beraber Çin’den en az 3-4 sponsor firma getirebilir.

Wu’nun imzasından sonra Espanyol’a Çin’de Irongest Probiyotik firması, Suanfarma İlaç Grubu, teknoloji şirketi iFlyTek ve China Mobile sponsorluk oldu.

Wu sayesinde, Espanyol’un Çin’de 10 milyona yakın taraftarı var. Resmi forma satışı 250 bin. Ancak fake forma satışı 2 milyon civarında. Bu yüzden Espanol, Çin pazarı için daha düşük bütçeli ikinci kaliteli forma üretti. Satışı 400 bine çıkardı.

28 Ocak 2019’da Çin'de La Liga'nın resmi yayıncısı PPTV, Wu'nun Espanyol için ilk golünü attığı Valladolid maçını 25 milyon kişinin izlediğini açıkladı.

Kaynak: Fotospor