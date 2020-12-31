Kartal'ın Ocak planı!

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, rotayı yeniden Mario Mandzukic olarak belirledi. Katar Ligi ekibi Al-Duhail’le yollarını ayırmasının ardından sezon başında Kara Kartal’ın gündemine gelen ve transfer döneminin son gününe kadar pazarlıklarda bulunulan 34 yaşındaki futbolcu, Kartal’ın kapısından dönmüştü. Beşiktaş’la anlaşamaması sonrasında başka bir kulüple de el sıkışamayan Mandzukic’in menaceri aracılığıyla tekrar kulübe önerilmesinin ardından temaslar yeniden başladı.

Beklentileri düştü...

Sezon başında Beşiktaş’tan 4.5 milyon Euro’luk maaş isteğinde bulunan tecrübeli golcüyle sezonun ikinci yarısı için 1.5 milyon Euro artı bonus teklif edilmesi bekleniyor. Mandzukic’e ek olarak 1 yıl da opsiyonlu kontrat önerilmesi planlanıyor. Boşta olması sebebiyle zamanını ailesiyle beraber ülkesi Hırvatistan’da geçiren Mandzukic’in, yarım dönem futbol oynamaması sebebiyle daha düşük bir bedeli kabul edebileceği konuşuluyor. (Fanatik)