Kartal'ın Mensah ve Emre için ısrarı sürüyor

Beşiktaş bir süredir transfer listesinde olan Bernard Mensah ve Emre Demir için Kayserisporlu yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah- Beyazlı yöneticilerin resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkarken ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. Bu 2 oyuncu için görüşmelerin devam edeceği de öğrenildi.

Beşiktaş bir süredir transfer listesinde olan Bernard Mensah ve Emre Demir için Kayserisporlu yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah- Beyazlı yöneticilerin resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkarken ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. Bu 2 oyuncu için görüşmelerin devam edeceği de öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da nabız yokladığı, orta alanda patlayıcı güce sahip olan Mensah 6 ve 8 numara pozisyonlarda forma giyebiliyor.

Kaynak: Hürriyet