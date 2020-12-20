Kartal iç sahada 4'de 4 peşinde!

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde önemli bir çıkışa imza atan Siyah- Beyazlılar, bu akşamki Erzurum mücadelesine ilk için çıkacak.

Vodafone Park’ta oynadığı son 3 lig maçında; Yeni Malatya’yı 1- 0, Başakşehir’i 3-2 ve Kasımpaşa’yı da 2-0 yenerek 3’te 3 yapan, bu akşam da Erzurum’u devirerek Sergen Yalçın döneminde iç sahada ilk kez 4’te 4’lük galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

(Fanatik)