Kartal'dan Jody Lukoki hamlesi

Yeni sezon öncesinde kadrosunda köklü bir değişikliğe gidecek olan Siyah-Beyazlılar, takımına kazandıracağı yeni isimler doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş’ın son olarak Bulgaristan ekibi’la kontratı sona eren ve boşa çıkan’yi hedefleri arasına aldığı öğrenildi. Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, daha önce Trabzonspor’un da transfer listesine girmişti. Hücum hattının sol bölgesinde de oynayabilen Demokratik Kongolu futbolcu, Hollanda Ligi devi Ajax’ta başladığı futbol hayatında; Cambuur, Zwolle ve Ludogorets’te forma giydi.

Kaynak: Fanatik / Orhan Yıldırım