Kartal'da Mario Balotelli hesabı

Golcü transferinde Mario Balotelli’ye odaklanan Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı ikna etmeye çalışıyor.

Siyah-beyazlılar bonservis bedeli ödemeden İtalyan golcüyü kadroya katmak istiyor. Teknik patron Sergen Yalçın ise eski kulübü Brescia’da yaşadığı sorunlar yüzünden kadro dışı bırakılan Balotelli’ye uzun süredir sahalardan uzak olması nedeniyle soğuk bakıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin kulübün içinde bulunduğu maddi zorlukları anlatarak Sergen Yalçın’ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Yüksek maliyetleri yüzünden Ze Luis ve Seferovic gibi yıldız golcüler konusunda somut adım atamayan yönetim, Balotelli’nin daha hesaplı bir transfer olduğunu teknik heyete aktaracak.

Beşiktaş Yönetimi ayrıca İtalyan golcünün gelecekteki olası satışını da düşünüyor. Balotelli’nin Beşiktaş’ta sahneye çıkması halinde ciddi bonservis bedelleri karşılığında elden çıkarılabileceği hesaplanıyor. Balotelli ismine onay vermeyen Sergen Yalçın’ın ise gol bölgesinde istikrarsızlık yaşamak istemediğini söylediği vurgulandı. Yalçın’ın, forvet hattının kesinlikle riske atılmamasını ifade ederek, Balotelli dışındaki isimlere öncelik verilmesini istediği bildirildi.

Serie A ekibi Brescia ile 2022’ye kadar kontratı bulunan Mario Balotelli’nin sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı. Beşiktaş, serbest oyuncu statüsüne geçen yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma fırsatı yakaladı. Balotelli, Brescia’da yıllık net 3 milyon euro kazanıyordu. İtalyan oyuncunun daha düşük bir rakama Beşiktaş’a imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

İki talibi daha var

İtalya’da eski başbakan Silvio Berlusconi tarafından satın alınan Serie B ekibi Monza da Mario Balotelli’yi kadrosuna katmak istiyor. Gelecek sezon Serie A’ya yükselmeyi hedefleyen Monza’nın, Silvio Berlusconi’ye çok yakın olan golcü futbolcu için girişimlere başladığı aktarıldı. Romanya liginin önde gelen ekiplerinden Cluj’un da dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Kaynak: Milliyet