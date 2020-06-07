Kartal'da Filip Novak sesleri

Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir değişim yaşanacak Siyah-Beyazlılar’da tam 7 ismin sözleşmesi sona erecek.

Kontrat süresi dolan; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson’a ek olarak; Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny ile Kevin-Prince Boateng’in de kiralık anlaşmaları tamamlanacak.

Kulüple kontratını tek taraflı fesh eden Loris Karius’un da eklenmesiyle liste kabaracak...

Gidecek isimlerin yavaş yavaş belli olmasının ardından yönetim, yeni takviyeler için de düğmeye bastı.

Bu doğrultuda birçok isim için girişimlerde bulunan’a son olarak’daki geleceği belirsiz konumda bulunan Filip’ın da önerildiği ortaya çıktı.

Bordo-Mavililer’deki kontratı lig bitiminde sona erecek olan 29 yaşındaki Çek sol bekin, bu öneri sonrasında listeye eklendiği bildirildi.

Fenerbahçe’nin de transfer hedefleri arasında yer alan Novak için kulübü Trabzonspor’un da kontrat yenileme önerisinde bulunduğu biliniyor.

Caner Erkin ve Rebocho’yla sezon sonunda yollarını ayırma ihtimali bulunan Kara Kartal’ın, bu hattı Novak’la doldurabileceği konuşuluyor.

Novak, Trabzonspor formasıyla 3 sezonda 79 maça çıkıp 14 gol atmıştı.

Kaynak: Fanatik / Orhan Yıldırım