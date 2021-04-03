Kartal'da eksik çok ama sıkıntı yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımdaki ciddi eksiklere rağmen Kasımpaşa karşısında sahaya çıkacak oyuncularına sonuna güvendiğini söyledi.

Dün idman sonrasında futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın 6 as oyuncudan faydalanamayacaklarını belirtirken “Kadromuzdaki Covid, sakatlık ve cezalı oyuncular olması planlarımızı bozdu. Ama futbol 11 kişi ile oynanıyor. Biz her zaman B planımız hazır tutarız. Sistemimizi en iyi şekilde uygulayıp 3 puanı alacağız” dedi. Kocadağ ise tribünlerinde yakın zamanda açılması için müracaat ettiklerini belirtirken “Beşiktaş taraftarı ile daha hırslı ve tempolu oynarken rakibi baskı altına alıyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisinde sakatlanan Mensah’ın ayak bileğindeki ödemin devam ettiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Beşiktaş'ın dünkü idmanında futbolcular istasyon koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman şut çalışması ile tamamlandı. (HÜRRİYET)