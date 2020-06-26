Kara Kartal yine farklı kazandı

Konuk'da Amir Hadziahmetovic, Jeremain Lens'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sonrasında VAR incelemesine giden Zorbay Küçük Danimarkalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. 10 kişi kalan rakibi karşısında üst üste pozisyonlar bulan, 40' Burak Yılmaz ve 45+2' Abdoulay Diaby ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan siyah-beyazlılar Jeremain Lens 52. dakikada farkı 3'e çıkardı. Oyuna sonradan giren Tyler Boyd 87. dakikada gördüğü sarı kartla HES Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düştü. Maç 3-0 sonuçlandı.

Beşiktaş'ta en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduran Atiba, siyah-beyazlı formayla 200. mücadelesine çıktı.