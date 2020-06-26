Kara Kartal yine farklı kazandı
Geçen hafta Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş, 29. hafta mücadelesinde de Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Rakibi karşısında zorlanmadan galibiyete uzanan siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz 1 gol 2 asistle galibiyetin mimarı oldu. Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş puanını 50'ye yükseltti.
FUTBOL 26.06.2020, 22:54
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Konuk Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic, Jeremain Lens'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sonrasında VAR incelemesine giden Zorbay Küçük Danimarkalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. 10 kişi kalan rakibi karşısında üst üste pozisyonlar bulan Beşiktaş, 40' Burak Yılmaz ve 45+2' Abdoulay Diaby ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan siyah-beyazlılar Jeremain Lens 52. dakikada farkı 3'e çıkardı. Oyuna sonradan giren Tyler Boyd 87. dakikada gördüğü sarı kartla HES Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düştü. Maç 3-0 sonuçlandı.
Beşiktaş'ta en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduran Atiba, siyah-beyazlı formayla 200. mücadelesine çıktı.