Kara Kartal derbide Fenerbahçe'ye şans tanımadı
Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yaşandı. Sezonun son dev maçında siyah-beyazlılar, ezeli rakibini konuk etti. Kartal, 3.'lük şansını sürdürüp Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almanın peşinde!
FUTBOL 19.07.2020, 22:47
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Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. 2019 - 2020 sezonun son derbisi 33. haftada Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynandı.
Maçın 63. dakikasında Beşiktaş, Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti! Ceza alanı içine gelen ortada Boyd, sol kanattan kale önündeki Vida'ya pasını çıkardı. Vida kale önünde, Altay'dan önce dokundu ve topu ağlarla buluşturdu. 70. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Gökhan Gönül takımını 2-0 öne geçirdi! Fenerbahçe'de 25. dakikada Vedat Muriqi, Vida'ya yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Maç bu gollerle 2-0 Beşiktaş lehine sonuçlandı. Beşiktaş puanını 59'a yükselterek üçüncülük şansını son maça taşıdı.