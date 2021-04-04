Kara Kartal'da sarı alarm
Beşikataş Kasımpaşa ile önemli bir lig maçına çıkacak. As kadrodan önemli eksiklerin yanında sarı kart cezası sınırında olan isimlerde endişe oluşturuyor. Siyah Beyazlılarda 4 isim ceza sınırında yer alıyor.
FUTBOL 04.04.2021, 11:02
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Kara Kartal’da 4 futbolcu, bugünkü Kasımpaşa maçına sarı kart sınırında çıkacak. Teknik ekip, çarşamba günkü Alanyaspor mücadelesini göz önünde bulundurarak listede bulunan; Necip, Rosier, Larin ve Josef’i kart görmemeleri konusunda özellikle uyardı.
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta mücadelesinde bu akşam Kasımpaşa’ya konuk olacak Beşiktaş’ta, müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
Bu konuda oyuncularını özel olarak uyaran teknik direktör Sergen Yalçın’ın, şampiyonluk yolunda kritik bir döneme girdiklerini ve zaten kabarık olan eksi listesine yeni bir ismin eklenmemesini özellikle istediği belirtildi. Tabloda yer alan 4 isimden Necip Uysal dışındaki 3’lüye ilk 11’de süre verecek olan Yalçın, oyuncularından maç boyunca rakiplerine karşı sertlikten kaçınmalarını ve hakemle diyaloğa girmemelerini istediği ifade edildi. (FANATİK)