Kara Kartal'da sarı alarm

Kara Kartal’da 4 futbolcu, bugünkü Kasımpaşa maçına sarı kart sınırında çıkacak. Teknik ekip, çarşamba günkü Alanyaspor mücadelesini göz önünde bulundurarak listede bulunan; Necip, Rosier, Larin ve Josef’i kart görmemeleri konusunda özellikle uyardı.

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta mücadelesinde bu akşam Kasımpaşa’ya konuk olacak’ta, müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Bu konuda oyuncularını özel olarak uyaran teknik direktör Sergen Yalçın’ın, şampiyonluk yolunda kritik bir döneme girdiklerini ve zaten kabarık olan eksi listesine yeni bir ismin eklenmemesini özellikle istediği belirtildi. Tabloda yer alan 4 isimden Necip Uysal dışındaki 3’lüye ilk 11’de süre verecek olan Yalçın, oyuncularından maç boyunca rakiplerine karşı sertlikten kaçınmalarını ve hakemle diyaloğa girmemelerini istediği ifade edildi. (FANATİK)