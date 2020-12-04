Kara Kartal açtı kanatlarını zirveye uçuyor!

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan zorlu karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetti.

45+3. dakikada Sol taraftan son çizgiye inen Aboubakar içeri çevirdi. Kaleci Ramazan'ın tokatladığı topu takip eden Mensah, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

54. dakikada Kasımpaşa oyuncusu Hadergjonaj, N’Koudou’ya yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

68. dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan yaptığı yerden ortaya dokunan Atiba, topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

75. dakikada Rosier’in ortasında Aboubakar’ın bomboş durumda yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti.

Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş 3 puanı 3 golle almış oldu. Ligde üst üste oynadığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak üst sıralara tırmanan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da galip gelerek seriyi sürdürdü.